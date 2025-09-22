Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü havzasındaki kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Akkuş, 2025 yılında Şubat yağışlarının yüzde 60 azalması ve barajlardaki su seviyesinin yüzde 50’den fazla düşmesiyle gölün kırılgan yapısının alarm verdiğini vurguladı.

Akkuş, “Kuraklık bir sonuç; asıl sorun kötü su yönetimi. Talep artarken arz azalıyor, iki kış daha böyle giderse tarlalar çatlar.” dedi.

“SU YÖNETİM PLANI OLMAYINCA KURAKLIK KAÇINILMAZ”

Van Gölü havzasında kuraklığın, iklim değişikliği ve kötü su yönetiminden kaynaklandığını dile getiren Akkuş, "Kuraklık, küresel iklim değişikliği ve sıcaklık artışlarından kaynaklanan bir sonuçtur, ancak asıl sorun suyun kötü yönetilmesidir. Van Gölü havzasında su yönetiminde başarısızız. Nüfus artışı ve tüketim toplumu olmamız, suya talebi artırırken, arz azalıyor. Akarsu kenarlarında ekili alanlar ve pompalar çoğalıyor, etkin su yönetim planı olmayınca kuraklık kaçınılmaz.” şeklinde konuştu.

“İKİ KIŞ DAHA BÖYLE GEÇERSE BARAJLARDA SU KALMAZ”

Akkuş, şunları kaydetti: “Van Gölü havzası kırılgan bir kapalı havza; su girdisi kar ve yağmura bağlı, çıkış sadece buharlaşma. 2025’te Şubat yağışları yüzde 60 azaldı, kar girişi olmadı. Yarı kurak bölgede su yoğun bitkilerde ısrar ediyoruz. Barajlar geçen yıla göre yüzde 50, Koçköprü yüzde 61 azaldı, iki kış daha böyle geçerse barajlarda su kalmaz, tarlalar çatlar.”

Çözüm olarak etkin su yönetim planı, yeraltı sularının kontrollü kullanımı ve yonca gibi su yoğun bitkilerden vazgeçilerek tıbbi aromatik bitkilere geçiş öneren Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, bu önlemlerin maliyetinin ekosistem değeri karşısında önemsiz olduğunu aktardı.