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WanHaber – Fatma Öztürk

Van İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunda bulunan Van Gölü Gençlik Merkezinde atık kâğıtlar gençlerin öncülüğünde çocuklar tarafından dönüştürülüyor.

Başlatılan projede gençler, çocuklara atık kâğıtları kullanarak geri dönüşüm, tasarruf ve doğa bilinci gibi çeşitli konularda eğitim vererek farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Yeşil Beceriler adıyla başlattıkları geri dönüşüm çalışmalarında küçük yaş grubuna yönelik eğlenceli aktivitelerle doğa bilinci oluşturmayı hedefleyen Van Gölü Gençlik Merkezi, çalışmaları hakkında sosyal medya üzerinden şu bilgileri aktardı, “Bugün gençlerimizle muhteşem bir proje gerçekleştirdik! Kullanılmış kâğıtları hayata geri döndürerek, yeni kâğıtlar ürettik. Yeşil geleceğimizi inşa ediyoruz ve gençlerimiz çevre kahramanlarına dönüşüyoruz!”

Gençlik merkezi bu çalışmayla beraber çocuklara geri dönüşümün önemini ve atık ayrıştırma bilinci kazandırmayı hedefliyor.