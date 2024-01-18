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Türkiye'nin en büyük ikinci bisiklet yarışı olan Tour Of Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından ünlü bisiklet takımlarını Antalya'da buluşturacak. Bu yıl yarış, pedalların ritmiyle tarihi ve doğayı keşfet temasıyla gerçekleşecek, farklı bir temaya sahip olacak.

Tour Of Antalya, her yıl farklı bir temayla düzenleniyor ve bu yıl pedal çevirmenin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sunacak. Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü takımı olan Van Gölü Canavarları bisiklet takımı da bu yarışmaya katılarak Van’ı temsil edecek.

Van Gölü Canavarları takımı, Van'ın temsilini en iyi şekilde yapmaya hazırlanırken, yarışmada “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” teması da kullanılacak.

Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü bisiklet yarış takımı olan “Van Gölü Canavarları” 21 Ocak 2024’te yapılacak olan Türkiye kupasında Van Gölü Havzasını temsil etmek üzere katılım listesinde yerini aldı.

Kulüp Başkanı Cemal Yıldırım, Dernek Başkan Yardımcısı Dilek Yiğit, Bisiklet Yarış takımı Antrenörü Turan Irmak ve 7 kişilik sporcu heyeti Antalya’da Van’ı temsil edecek.

Van takımı, yarışmada, üzerinde “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” yazılı formalar ve Van Gölü Canavarları logosuyla farkındalık oluşturacak.

Vangölü Aktivistleri tarafından yapılan açıklamada; “Van’ı, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek Van Gölü Canavarları Bisiklet Takımımıza başarılar dileriz. Her platformda olduğu gibi yarışlarda da Van Gölü farkındalığını arttırmaya devam edeceğiz” denildi.