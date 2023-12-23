Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber

Van Gölü Aktivistleri ile Van Gölü Aktivistleri Doğa Sporları Derneği, ekstrem sporseverlerle beraber zirve tırmanışı yapacak. Yaklaşık 3 buçuk saat sürmesi planlanan tırmanış 24 Aralık Pazar günü (yarın) yapılacak.

Van’ın Gevaş ilçesinde 3 bin 550 metre yüksek rakımda bulunan Artos Dağına, kış tırmanışı kapsamında yürüyüş gerçekleşecek.

Etkinliğin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıklayan Van Gölü Aktivistleri Derneği, sporculardan; kışa uygun giyinmeleri, su geçirmez bot, baton, tozluk, eldiven ve gerekli ekipmanları yanlarında bulundurmalarını istedi.

Aktivistler, tırmanış için yarın sabah Gevaş ilçesinde bir araya gelecek ve etkinliğin startını verecek.