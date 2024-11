Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dün gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için polisler tarafından hastaneye getirilen A.T. Acil Servise gireceği sırada husumetlisi olduğu belirtilen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. G.D'nin tabanca ile peş peşe ve rastgele ateş etmesi üzerine A.T. ile 1 hastane görevlisi ve 1 kadın yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan A.T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren G.D ise polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Peş peşe ve rastgele ateş açılması onucu kafasından vurularak ağır yaralanan hastane görevlisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi amaçlı hastanede bulunan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.