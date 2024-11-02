İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 77 ilde son 3 haftada icra edilen ‘Narkoçelik-45’ operasyonlarına dair verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında operasyona ait görüntülere yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın gönderisinde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Konya, Antalya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Denizli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Hatay, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Aydın, Eskişehir, Batman, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Uşak, Afyonkarahisar, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Niğde, Sivas, Mardin, Isparta, Van, Amasya, Bingöl, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Yalova, Kilis, Şırnak, Kırklareli, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Trabzon, Çorum Iğdır, Rize, Karabük, Muş, Bilecik, Burdur, Kars, Kastamonu, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Bolu, Hakkari, Ardahan, Nevşehir ve Gümüşhane olmak üzere 77 ilde ‘NARKOÇELİK-45’ operasyonları düzenlendi.

4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 561 kilogram skunk, 5 kilogram esrar ve 5 bin 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 12 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 542 kilogram esrar, 6 kilogram skunk ele geçirildi. 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 480 kilogram skunk, 235,5 kilogram metamfetamin, 89,5 kilogram esrar, 106 kilogram eroin, 41 kilogram bonzai, 2 kilogram kokain ve 842 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 şüpheli sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 128 kilogram metamfetamin, 109,5 skunk ve 5 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 116 kilogram eroin, 92 kilogram skunk, 14,5 kilogram esrar, 466 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 119,5 kilogram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 99,5 kilogram metamfetamin, 50 kilogram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 73,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 Şüpheli zehir taciri yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 70 kilogram metamfetamin, 12 kilogram skunk ve 56 bin 964 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 17 şüpheli sokak satıcısı yakalandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 68,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 63,5 kilogram skunk ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 76 kilogram skunk ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı.”