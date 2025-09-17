Gayrimenkul analiz platformu Endeksa tarafından yayınlanan Türkiye konut piyasası raporu en çok kira geliri sağlayan illeri gözler önüne serdi.

Paylaşılan rapora göre, konut piyasasında kira verimliliği ve yatırımın geri dönüş süresi gibi önemli kriterlere göre öne çıkan şehirler dikkat çekti.

Yatırımcılar için en cazip kira getirisine sahip iller listelenirken zirvenin sahibi dikkat çekti. İşte yatırımın adeta merkezi olarak değerlendirilen ve en çok kira getirine sahip olan o iller…

KİRA GETİRİSİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

Endeksa raporuna göre, kira getirisi en yüksek olan diğer şehirler ve bu şehirlerdeki ortalama kira ve getiri oranları şöyle sıralandı:

1-Ankara: Ortalama kira 28.592 TL, getiri %10.47

2- Şanlıurfa: Ortalama kira 15.929 TL, getiri %8.76

3- Tekirdağ: Ortalama kira 19.846 TL, getiri %8.71

4- Van: Ortalama kira 16.352 TL, getiri %8.37

5- Kahramanmaraş: Ortalama kira 19.384 TL, getiri %8.26

6- Eskişehir: Ortalama kira 17.451 TL, getiri %8.09

7- İzmir: Ortalama kira 27.660 TL, getiri %7.96

8- Sakarya: Ortalama kira 18.942 TL, getiri %7.92

9- Denizli: Ortalama kira 15.305 TL, getiri %7.92

10- Hatay: Ortalama kira 18.013 TL, getiri %7.91