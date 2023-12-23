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Van İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü için açıklama yaptı. 2022 tarihinde çekilen bir fotoğrafın Van Spor Bursaspor maçı öncesi servis edildiğini belirten Emniyet, provakatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında da adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

İşte Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan o açıklama:

23.12.2023 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Vanspor-Bursaspor maçı öncesi Van Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli personel Bursaspor Bayrağı ve atkısıyla Müdürlük önünde poz verdi” şeklinde yapılan paylaşımlar ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraf karesinin 2019 tarihinde Mardin kırsalında PKK terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan personelimizin yakınlarının Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzü ziyareti ve kesilen adak sonrası 12 Kasım 2022 tarihinde çekildiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili provokatif paylaşımları yapan şahıs/şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden adli tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.