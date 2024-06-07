Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün paylaştığı verilere göre dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve Avrupa’da salgın hastalık olarak nitelendiriliyor. Obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında listenin ilk sıralarında Türkiye olduğu belirtildi.

Obeziteyle mücadelede randevusuz başvuru yapılabileceğini belirten Başhekim Sarıkaya, “Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Obezite Merkezimizde 1000’i aşkın danışanımız obezite ile mücadelede aktif olarak profesyonel destek almaktadır. Fazla kilolarınız varsa sizleri de merkezimize bekleriz. Randevusuz başvuru yapabilirsiniz.” İfadelerini kullandı.

OBEZİTEYLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Obezitede en büyük faktörün hareketsizlik olduğunu vurgulayan uzmanlar, obezitenin sadece estetik bir sorun değil, karmaşık bir kronik hastalık olduğuna dikkati çekiyor.

Obezitenin dünya çapında ölüm nedenlerinin başında gelen bir dizi kronik hastalık riskini arttıran çok önemli tıbbi sorun olduğunu belirten uzmanlar, obezitenin "metabolik sendromlara, kalp hastalıklarına, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, felç, karaciğer hastalıklarına, bazı kanser türlerine, solunum hastalıklarına, uyku apnesi, kas sistemi hastalıklarına ve cinsel sorunlara yol açtığını” söylüyor.