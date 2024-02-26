Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 Ocak ayı ‘Kurulan/Kapanan Şirketler’ raporunu yayımladı. Van yılın ilk ayında Doğu Anadolu Bölgesinde en çok şirketin kurulduğu il oldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde Van, kurulan şirketler sıralamasında ilk sırada yer alırken Ardahan ise hiç şirket kurulmayan il olarak son sırada yer aldı.

Ocak ayında 63 şirketin kurulduğu Van’da; 2 Kooperatif, 17 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 19 şirket, 1 Kooperatif tasfiye edildi.

Van’da 2024’ün ilk ayında 12 Şirket, 1 Kooperatif ve 9 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ile toplam 22 şirket kapandı.

Van’da geçtiğimiz yılın ilk ayında 92 şirket kurulurken, 2024’ün ilk yılında bu oran yüzde 31.52 azalarak 63’e düştü. 2023’ün Ocak ayında kapanan şirket sayısı 30 olarak kayıtlara geçerken 2024’ün ilk ayında bu oran yüzde 6.6 azalarak 22 oldu.