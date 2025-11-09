Depremlerden büyük acılar yaşayan Van’da bugün 14 yıl önce meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin yıl dönümü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, depremin yıl dönümünde yaptığı açıklamada; “Birey, toplum, kurumlar ve üniversiteler işbirliğiyle geçmişten ders alıp gelecek planlanmalı. 2011 yılındaki Van depreminin ilki 23 Ekim Pazar günü öğleden sonra meydana geldi, ardından ikinci deprem yaşandı. Bu iki ayrı sarsıntıda çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi. Birinci deprem Tabanlı Fayı, ikincisi Edremit Fayı üzerinden gerçekleşti” dedi.

“ETKİN AFET YÖNETİMİ GEREKİYOR”

İlk depremde daha çok Erciş ilçesinin etkilendiğini aktaran Mutlu; “İlk sarsıntı Van merkezini fazla etkilemedi; çünkü Tabanlı Fayı'nın tavan bloğu Erciş'i hedef aldı ve Erciş ilçesi ağır yıkım yaşadı. Bu konuda bilimsel araştırmalar yapıyor, verileri sunuyoruz. Depremle mücadele yalnızca bilimle olmaz; vatandaş bilinçlenmesi ve kamu kurumlarının yapısal önlemleri zorunlu. Deprem sonrası kaos, şok ve uzun arama kurtarma süreci yaşadık. Bu acıları unutmadan, geleceğe umutla bakmak için etkin afet yönetimi gerekiyor. Birey, toplum, kurumlar ve üniversiteler hep birlikte çalışmalı; geçmişi hatırlayıp geleceği planlamalıyız.” diye konuştu.

BİLİNÇ KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI

Van YYÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak toplumun her kesimine ulaşarak bilinç kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren Mutlu, son olarak şu sözleri kaydetti:

“İlkokullarda eğitim, tatbikatlar düzenliyoruz. Bu çabalar süreklilik ister; öğretmenlerin ayda bir tatbikat yapması, çocuklara afet bilinci kazandırması kritik. Van ve ülke olarak bunları hayata geçirdiğimizde fayların faydalarını konuşacağız. Doğal afetler sadece depremle sınırlı değil, karşılaşacağımız afet türlerini öngörüp önlem almak için çalışmalarımız sürüyor.”