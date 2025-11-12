Yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 40 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Siber polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, internet üzerinden dolandırıcılık yaparak vatandaşları mağdur ettiği belirlenen şüphelilerin izleri adım adım sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan özel harekat ve siber polislerin şafak vakti koç başlarıyla yaptığı operasyon anları da saniye saniye kameraya yansıdı.