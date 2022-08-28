Vanspor, Pazarspor’la karşılaşıyor

Taraftarının desteğiyle ligin ilk maçını kazanmak isteyen Vanspor, lige galibiyetle başlamak istiyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da onbiri belli oldu.

Vanspor Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhsin Yıldırım, Muhammed Ali Doğan, Yusuf Şengüler, Uğur Can ve Yaser Hacımustafaoğlu onbiri ile çıkıyor.

Pazarspor ise Mustafa Kalafat teknik sorumluluğunda sahaya; Yasin Davuş, Hakan Doğru, Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt, Maksut Birben, Yağız Rüştü Aktaş, İlhan Topatar, Güvenç Usta, İsmail Düzgün, Önder Selimoğlu ve Oğulcan Enes Demiroğlu onbiri ile çıkıyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan zorlu mücadeleyi Abdullah Volkan Aydın, Hakan Akkaynak, Niyazi Atakan Ataseven ve Serkan Gürbüz hakem dörtlüsü yönetecek.