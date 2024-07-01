Van’a 110 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray ilçesi için Büyükşehir Belediyesi mor otobüs tahsis etti. Günde iki kez Van Merkez-Bahçesaray, Bahçesaray-Van Merkez seferlerini yapacak olan mor otobüslerin ilk seferi temsili olarak Büyükşehir Belediyesinin önünden gerçekleştirildi.

Eşbaşkan Neslihan Şedal, Meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katıldığı törende konuşan Şedal, halkın taleplerine karşılık verebilmek için çok büyük emek içerisinde olduklarını söyledi.

Şedal; “Van Büyükşehir Belediyesi olarak Bahçesaray halkının ulaşım hizmetinden daha güvenli, daha rahat yararlanabilmesi için çalışmalarımızı başlatmıştık. Başta Ulaşım Daire Başkanlığımız olmak üzere yürütülen büyük çaba ve gayretle bugün itibariyle Bahçesaray ilçemize seferlerimiz başladı” dedi.

Halkın daha rahat bir yaşam sürebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Şedal, “Daha iyi bir hizmet sunabilmek için gece gündüz çalışacağız. Bugün sunduğumuz hizmet bunun bir örneğidir. Devamının da geleceğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Şedal’ın konuşmasının ardından ilk otobüs Bahçesaray ilçesine uğurladı ve ilçede alkışlarla karşılandı.