Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 3 ambulans ve 10 personelle verilen hizmetle günlük 20 hastaya ulaşılıyor.

Hastalar evlerinden sağlık personelleri tarafından sedye ve tekerlekli sandalyeler yardımıyla alınıp, hastanelerindeki tedavilerinin ardından ise yeniden evlerine bırakılıyor.

Akköprü mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş da uzman sağlık personelinin refakatinde evinden alınarak kontrollerinin yapılacağı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakil edildi.

Burada yapılan tetkik ve kontrolleri tamamlanan hasta vatandaş, daha sonra tekrar evine bırakıldı. Hasta vatandaşın yakınları Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal’a teşekkür etti.

Ayrıca hizmetten yararlanmak isteyen yurttaşların (0432) 222 1234 numaralı telefon ile iletişim kurabilecekleri kaydedildi.