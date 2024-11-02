Geçici statüde çalışan işçilerin çalışma sürelerinin uzatılacağını açıklayan Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Van Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana emeğin değeri ve emekçilerin hakları için kararlı bir duruş sergileme çabası içerisindeyiz. Bunun için hakkaniyet ilkesine uygun bir yaklaşım sergilemekteyiz. Kayyım döneminde, tasvip etmediğimiz bir yöntemle, mevsimlik adı altında Büyükşehir Belediyesi’nde ve bağlı kuruluş Van Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (VASKİ) geçici işçi statüsünde çalıştırılan emekçiler üzerinden bir kurgu ve algı yapılmak istenmekte, çalışma süreleri dolan işçilerin sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı meselesi uzun süredir tartıştırılmaya çalışılmaktadır” denildi.

Açıklamada; “Bilinmesini isteriz ki; bugün yaşanan bu sorunların müsebbibi biz değiliz. Biz ne mevsimlik iş yapılmasını ve buna göre işçi alınmasını kabul ediyoruz, ne de insanlarımızın bu yöntemle mağdur edilmesine gönlümüz razıdır. İnsan emeği bizler için en değerli olgudur. Bu emekle oynanmasına izin vermeyiz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapma çabası içerisindeyiz. Emeği hiçleştirenlere karşı, emek savunucusu bir yaklaşımla belediyede çalışan işçinin/emekçinin hakkını, hukukunu da biz savunuruz. Çünkü biz böylesi bir gelenekten geliyoruz.

Hal böyle iken kayyım sürecinde yapılmış ve bir sorun olarak önümüze getirilen mevsimlik işçilerin içinde bulunduğu durumu elden geldiğince kimseyi kırmadan, kimsenin hakkına girmeden, hukukunu ihlal etmeden çözme çabası içerisindeyiz. Yönetim olarak bugüne kadar tasarruf hakkını kullanarak mevsimlik olarak alınan işçilerin iş akitlerini iki kez uzattık. Elbette kendi tasarrufumuzda olan kısmıyla ilgili elden geldiğince çaba sahibiyiz. Ancak yasa ve mevzuatların da önümüze koyduğu zorunluluklar var ve biz bunları da gözetmek zorundayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi; “Mevsimlik işçiler, İŞKUR üzerinden yapılan alımlardır ve belli yasal mevzuata bağlıdır. Ayrıca şu an bahse konu geçici işçilerin daha önce İŞKUR üzerinden belediyeye gönderilen ve 6 ay çalışıp çalışma süreleri dolan geçici işçiler yerine işe alındıkları ve geçici statüde çalışmaya başladıkları kendileri tarafından da bilinen bir gerçektir. Daha önce inisiyatif alarak sürelerini uzattığımız işçilerle yaptığımız görüşmede tekrardan bir uzatma talepleri olduğunu bizlere bildirmişlerdir. Bu talep üzerine yönetim olarak şöyle bir karara varmış bulunmaktayız; Halen Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ bünyesinde çalışmakta olan 503 geçici işçiden kadınların ve engellilerin çalışma süreleri 5 ay 29 gün, erkeklerin ise 4 ay uzatılacaktır. Ancak bu uzatma emekçilerle yapılan uzlaşma sonucu, bir kez daha böyle bir taleple gelinmemesi üzerine alınmıştır. Bundan sonra yeni bir uzatma talebi olanların hizmet süresinin uzatılmayacağı bilinmelidir.

Bizler Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak, kış koşullarını da göz önünde bulundurarak, çalışan arkadaşlarımızın mağdur olmaması ve belediyenin mevsimlik işini de göz önüne alarak böylesi bir kararlaşmaya gidiyoruz. Ancak bu durumun suiistimal edilmemesi bizler açısından önemlidir. Elimizden geldiğince kimsenin mağdur olmaması yegane düsturumuzdur. Geçici statüde çalışan arkadaşlarımızın da, halkın da bunu böyle bilmesi ve bu konuda yapılmak istenen manipülasyonlara veya algı oluşturma çabalarına itibar etmemesi gerekiyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”