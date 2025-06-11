Van Büyükşehir Belediyesi’nde önemli görev değişiklikleri gerçekleşti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkan Vekili Mehmet Kaptanoğlu son dönemde artan tepkiler üzerine görevden alınırken, yerine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Muhammed Sıddık Baytin atandı. Göreve geldiği günden bu yana başarılı işlere imza atan Baytin'e görevi önceki gün tevdi edildi.

Baytin’in yeni görevine başlamasıyla birlikte boşalan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevine ise Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün eski müdürü İbrahim Görentaş vekaleten getirildi.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan atamaların belediye hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Öte yandan bazı daire başkanlıklarında da yakın zamanda değişikliklerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.