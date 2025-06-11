Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün kulübe mali destek sağlamak amacıyla tahsis ettiği özel plaka "65 VAN 65", açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu. Prestijli plakayı almak isteyen vatandaşlar için de heyecanlı süreç başladı.

Dün akşam başlayan açık artırma, 16 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'a kadar devam edecek. Süreç sonunda en yüksek teklifi veren katılımcıya plaka görkemli bir törenle takdim edilecek.

Teslim törenine Van Valisi, İl Emniyet Müdürü, Kulüp Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ve çok sayıda davetli katılacak.

Teklif vermek isteyenlerin, Kulüp Genel Sekreteri ile iletişime geçmeleri yeterli olacak.

İletişim: 0532 130 43 00