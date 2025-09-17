Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konservatuvarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavlarına yoğun ilgi gösterildi. Alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı sınav komisyonları, yapılan değerlendirmeler sonucunda 123 öğrenciyi konservatuvara kabul etti. Sınav sonuçları, Van Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.van.bel.tr adresi duyurular kısmından ilan edildi.

KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Yetenek sınavlarını kazanan öğrenciler için kayıt dönemi de başladı. 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacak olan kayıtlar, Van Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın Hacıbekir Kültür Merkezi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kayıt sırasında bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi teslim edecek.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 22 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Van Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 22 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde, konservatuvar eğitimi alacak 123 yeni yetenek, müzik ve sahne sanatları alanında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.