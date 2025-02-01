Geçen sezon Play-in turunda 2. Lig yolundan dönen Van Büyükşehir Belediyespor, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. 2025 sezonunda Kadınlar 3. Lig 31. Grupta yer alan kırmızı siyahlılarda teknik kadroda 10 yıllık futbol deneyimiyle Antrenör Nergiz Acar ve Ramazan Bildirici yer alıyor.

Yaklaşık 2 aydır zorlu maratona hazırlanan Vanlı kadınlar, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenmanda da göz doldurdu. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda çabukluk çalışması yapan kırmızı siyahlılar, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

‘ÇOK ÇABA SARFETTİK, HAZIRIZ!’

Henüz lig fikstürü belirlenmeden çalışmalara başladıklarını ifade eden kadın futbol takımı antrenörü Nergiz Acar, hedeflerinin 2. Lig olduğunu belirtti. Antrenör Acar, “Sporcuların özgüvenleri ilk antrenmana başladığımız günden bu yana çok arttı. Şuan çok iyi noktadayız. Hedeflediğimiz seviyeye ulaşmak üzereyiz. Ulaşacağımıza da inancımız tam. Bunun için de çok çaba sarf ettik, çalıştık ve hazırız” dedi.

Kulübün 16 yaşındaki milli kadın futbolcusu Şilan Akbal ise takım arkadaşlarına güvendiğini ifade ederek yoğun çalışmayla 2. Lige yükseleceklerine inandıklarını belirtti.

ÖNEMLİ RAKİPLERLE KARŞI KARŞIYA GELECEK

8 Şubat Cumartesi başlayacak olan 2025 sezonun ilk haftasını bay geçecek olan Büyükşehir Belediyespor, ilk maçını kendi evinde 1967 Ercişspor ile oynayacak. Kırmızı siyahlılar, yer aldığı 31. Grupta 1967 Ercişspor’un yanı sıra Van İkinisan Şengençler Spor Kulübü, Muş Bulanık Bilican Spor ve Bitlis Kadın Futbol Spor Kulübü ile mücadele edecek.