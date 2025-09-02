Van Büyükşehir Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında ‘çevre duyarlı’ temalı çalışma yaptı. Yeşil büründürülen otobüslerde çevre temizliği ile alakalı mesajlar da yer alıyor.

Çevre temizliği ile alakalı hummalı çalışmalar yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da toplumsal farkındalık projeleri yapıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan toplu ulaşım araçlarını çevre duyarlılığı kapsamında birçok uyarıcı mesajlarla donatan Büyükşehir Belediyesi, yeşil renklere giydirdiği otobüslerle farkındalık oluşturdu.

"Temiz bir Van için toplumsal duyarlılığın artırılmasını amaçlanıyor"

Van Büyükşehir Belediyesi’nin projesi ile yeşile giydirilen otobüslerin üzerine "Yere çöp atma çöpe at", "Van için el ele", "Van’a bir iyilik yap, kirletmek kolay temizlemek zor", "Şehrine iyi bak" gibi sloganlar yazılarak görsel bir etki oluşturdu. Vatandaşların bu tür projelerle çevreye karşı daha sorumlu davranmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamın her alanında çevre temizliğine dikkat edilmesi gerekliliğini yansıttı.