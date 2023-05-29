İstihdama katkı sağlamak ve yaz aylarında artan iş yükünü hafifletmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 234 mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) alınacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden de duyurusu yapılan alımlarda başvurular 29-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacak.

Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmezken, internetten alınacak başvurular için ise son tarih 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 17:00 olacak.

Farklı meslek gruplarından alınacak olan işçiler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında çalıştırılacak.

ALINACAK İŞÇİLER NOTER KURASI İLE BELİRLENECEK

Başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine sahip olup olmadıkları tespit edilerek, başvuru kriterlerine sahip olduğu belirlenen adaylar için 06 Haziran 2023 Salı günü saat 14:00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecek.

Şeffaflık ve liyakat esaslısına göre yapılacağı vurgulanan kura çekimi, Van Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca başvuru ile ilgili özel ve genel şartlara, www.van.bel.tr adresindeki duyurular kısmı ve kariyer.van.bel.tr adreslerinden ulaşabilecek.