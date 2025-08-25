Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2024 yılında Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla kurulan konservatuvar yeni yeteneklerini arıyor” denildi.

Van Büyükşehir Konservatuvarı 2025-2026 eğitim dönemi yetenek başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvurular 25 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezinde kabul edilecek. Başvuruları tamamlananlar için 15 Eylül’de yetenek sınavı gerçekleştirilecek.

Van Büyükşehir Belediye Konservatuarı 2025-2026 eğitim döneminde Müzik (Keman, Piyano, Bağlama, Flüt, Kanun, Ses Eğitimi, Ud, Saksafon, Gitar); Halk Dansları, Resim (çocuk, genç, yetişkin, heykel), tiyatro dallarında eğitim verecek.

Ücretsiz verilecek eğitimler sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilecek. Konservatuvar yeni yeteneklerin gün yüzüne çıkmasını ve kentin kültür sanat hayatına katkı sunmayı amaçlıyor.