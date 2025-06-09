Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait Edremit İlçesinde Eskicami ve Yenicami mahallelerinde 30 taşınmazın satışını gerçekleştirecek.

Söz konusu arsaların kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacak. Yapılan ilan paylaşımında, “Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 30 adet taşınmazın Van Büyükşehir Belediyesinin 16.05.2025 tarih ve 222 sayılı meclis kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacak.” denildi.

EDREMİT İLÇESİNDEKİ ARSALAR HANGİ TARİHTE İHALEYE ÇIKACAK?

Kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak arsaların ihalesi, 18 Haziran Çarşamba günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (5.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

Noterden İmza Sürgüsü,

Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)