Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 5 milyon 221 bin 390 ton ürün gönderdi.

İHRACATTA YÜZDE 4,2 ARTIŞLA 5,2 MİLYAR DOLAR GELİRE ULAŞTI

Bu ihracat karşılığında 5 milyar 230 milyon 610 bin dolar gelir elde eden sektör, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, özel sektörde stok eksikliği olduğunu belirtti.

Tiryakioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan buğday alım fiyatlarının hem tarım üreticilerini koruyan hem de kamu finansman dengesini gözeten ve enflasyon oranlarıyla uyumlu bir düzeyde belirlenmesinin tüm paydaşlar için istikrar sağlayıcı bir etki oluşturacağını ifade etti.