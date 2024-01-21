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Türkiye genelinde 2023 yılında 1 milyon 225 bin 926 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı ‘’İllere Göre Konut Satış Sayıları’’ 2023 yılı resmi verilerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi’nde; Malatya’da 7 bin 347, Kars’ta 3 bin 801, Bitlis’te 3 bin 618, Erzincan’da 3 bin 595, Ağrı’da 2 bin 931, Muş’ta 2 bin 831, Iğdır’da bin 418, Tunceli’de 970, Hakkari’de 501, Ardahan’da 426 konut alış-satışı gerçekleşti.

VAN EN ÇOK KONUT SATILAN ÜÇÜNCÜ İL OLDU

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bölgede en çok konut satışı yapılan 3’üncü il 8 bin 108 konutla Van oldu. En çok konut satışı yapılan 2’inci il 10 bin 157 konut satışıyla Erzurum olurken, 11 bin 990 konut satışıyla Elazığ, en çok konut alış-satışı yapılan şehir olarak Doğu Anadolu İlleri arasında ilk sırayı aldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 14 ilde 2023 yılında toplam 60 bin 702 konutun alış-satışı yapıldı. Yine Van’da 2023 yılında 8 bin 108 konut satılarak bir önceki yıl satışı yapılan 8 bin 497 konutun satışına oranla yüzde 8.4 oranla düşüş saptandı.