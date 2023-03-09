Sağlık Bakanlığınca kentte inşa edilerek Van'daki depremlerden kısa süre önce hasta kabulüne başlayan, 2016'da da bünyesine Kadın ve Çocuk Hastalıkları ile Kardiyovasküler Cerrahi ek binası eklenen hastane, Van'ın yanı sıra çevre illere de hizmet verecek kapasiteye ulaştı.

Van depreminde hasar görmeyerek sağlık hizmetinin aksamadan yürütülmesine imkan sağlayan hastanenin, depremden sonra inşa edilen ek binası da büyük depremlere dayanabilecek özelliklerle donatıldı.

Zeminine 2 bin 300 beton kazık, 511 deprem izolatörü yerleştirilen ek binayla 1500 yatak kapasitesine ulaşan hastane, son teknolojiye sahip tıbbi cihazları, yaşam destek üniteleri, donanımlı yoğun bakım üniteleri ve uluslararası standartlarda ameliyathaneleri ile binlerce hastaya şifa kapısı oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde de birçok ilden kente getirilen 500 hastanın tedavi edildiği hastanede, depremzedeler için psikososyal destek birimleri oluşturuldu.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, AA muhabirine, deprem sürecinde en önemli kurumlardan birinin hastaneler olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Hastanelerin ayakta kalmasının sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan sunulması açısından önem taşıdığını vurgulayan Sarıkaya, "Ülke olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Depremden sonra Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde görevliydim. Depremden sonra hastane faaliyetlerine devam ediyordu. Van'daki hastanemiz depremden önce inşa edildi. Ek binamız da 'akıllı hastane' olarak hizmete başladı. Hastanede 'trijenerasyon sistemi' bulunuyor. Bu sistem ile elektrik, ısıtma ve soğutmayı doğal gaz üzerinden sağladığı gibi olası bir afette enerji kesintisi yaşanmıyor. Hastanemiz depremin vereceği zararı önlemeye yönelik sistem üzerine kurulmuş. Bu açıdan olası bir depremde Van ve çevre illere hizmetinde bir aksama olmayacak." diye konuştu.

"100'e yakın çalışanla bölgeye gittik"

Ek binanın yapılışında zemine 2 bin 300 beton kazık çakıldığını üzerine 511 sismik izolatörün yerleştirildiğini anlatan Sarıkaya, binanın olası depremde 55 santimetre sağa sola hareket kabiliyetinin bulunduğunu, depremden zarar görme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.

Son zamanlardaki depremlerin kentte de hissedildiğini belirten Sarıkaya, "Depremi bu hastanede hissedenler olmuştur ama hastanenin depreme dayanıklı olduğunu bildikleri için o anda panik oluşmadı. Kahramanmaraş'taki depremlerden 30 dakika sonra hastane olarak önlemlerimizi aldık.

2 servisimizi boşaltıp depremzedelere uygun hale getirdik. Akabinde ameliyathane, yoğun bakım ve kan gibi hayati önem arz eden konularda hazırlığımızı yaptık. Kısa sürede 100'e yakın sağlık çalışanımızla bölgeye hareket ettik. Oradaki hastanelerde görev aldık ve bazı arkadaşlarımız orada çalışmayı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"19 hastamızın tedavisi devam ediyor"

Deprem bölgesinden Van'a sevk edilen yaralı depremzedelerin tedavilerinin yapıldığını bildiren Sarıkaya, kentte misafir edilenlere de her anlamda destek verdiklerini dile getirdi.

Kentte birçok ilden yaklaşık 500 hastanın getirildiğini ifade eden Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Hastalarımızın büyük bölümü taburcu oldu. Halihazırda 19 hastamızın tedavisi devam ediyor. Dün bir depremzede hastamız doğum yaptı. Hastanemiz girişine deprem koordinasyon merkezi kurduk. Hastalarımız başvurduğunda arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Depremin ardından psikolog ve psikiyatri hekimlerimizin hizmet verdiği psikodestek birimini kuruduk. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde depremzedelere yönelik AFAD ve yurtlarda poliklinik hizmetleri sunuyoruz. Deprem bölgesine giden ya da buradaki sağlık çalışanlarımız depremi yaşadıklarından dolayı çok gayretli ve gönül borcuymuş gibi hizmet verdiler."

Hastanede birçok depremi hissettiklerini belirten Kalp-Damar Cerrahisi bölümünden Opr. Dr. Murat Sezgin ise "Birçok deprem gördük, özelikle ameliyat esnasında hissettiğimiz depremler oldu. Hastanenin güvenli olduğunu bildiğimiz için cesaretimiz arttı. Van depreminde ve son depremlerin yaşandığı bölgelerde görev yaptım. Hastanelerin sağlık hizmetleri açısından ne kadar önemli olduğunu gördük." dedi.AA