11-12 Temmuz tarihlerinde Hakkari’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Bölge Şampiyonası, 27 takım ve 108 sporcunun katılımıyla yapıldı. İki kategoride düzenlenen şampiyonaya Van'dan katılan kız ve erkek bocce takımı, rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada tüm rakiplerini yenen Van Bocce Kız Takımı birinci olurken, önümüzdeki günlerde Samsun'un Havza ilçesinde yapılacak olan yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Açıklamalarda bulunan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Van İl Temsilcisi Abdulmutalip Demir, Van'ın bocce branşında artık söz sahibi olduğunu belirtti. Bocce branşında yılda en az 10 ayrı faaliyet düzenlediklerini aktaran Demir, "Çok yaygın bir branş olmamasına rağmen, antrenörlerimiz ve sporcularımız yoğun çalışarak müsabakalara hazırlandılar. Erkek takımımız beklenmeyen mağlubiyetler alarak şampiyonaya veda etti. Kız takımımız ise göğsümüzü kabarttı. Başta bocce antrenörümüz Rahman Karataş olmak üzere ilimiz adına şampiyonada mücadele eden sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

“Bocce branşını tabana yayacağız”

Bocce branşının yayılması için çalışmalar yürüttüklerinin de altını çizen Demir, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçemizde kurulan yeni spor kompleksi alanına bir de bocce sahası kazandırıldı. Bunun alt yapımızı fazlasıyla güçlendireceğine inanıyorum. Daha iyilerini yapmak için tüm gayretlerimizle çalışacağız" ifadelerini kullandı.iha