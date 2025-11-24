Geçtiğimiz gece Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği silahlı olay sonrası Van Barosu yazılı bir açıklama yayımladı.

Baro, Van’da son dönemlerde artan silahlı olayların kaygı verici olduğunu belirterek yetkililerden acil ve etkili önlemler alınmasını talep etti.

Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, “İlimizdeki bir otelde, Baromuza kayıtlı bir avukatın da karıştığı ve iki kişinin yaşamını yitirdiği menfur olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Van halkına başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu elim olay, kentimizde şiddetin ulaştığı tehlikeli boyutları acı bir biçimde ortaya koymuştur. Van Barosu olarak; yaşam hakkına yönelen, toplumsal huzuru bozan her türlü şiddeti, cana kastı ve hukuka aykırı eylemi, faili kim olursa olsun, en güçlü şekilde kınıyoruz.”

Baro, açıklamasında ayrıca şu çağrıya yer verdi:

“Ailelerimizi ve halkımızı, toplumsal barışı zedeleyen, şiddeti ve feodal gerilimleri körükleyen tutumlardan uzak durmaya; başta yaşam hakkı olmak üzere, birbirimizin haklarına saygılı davranmaya davet ediyoruz.”