Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin göç yolculuğu devam ediyor. Göç yolculuğu devam eden balıkların avlanmalarına 10 gün kaldı.

Av yasağının uygulandığı sürede Van'ın Erciş, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye, İpekyolu ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki balıkçılar av yasağına uyarak teknelerini iskele ve marinalara çekmişti. Ağlarını yenileyen balıkçılar, teknelerinin bakım ve onarımını tamamlayarak üç ay aradan sonra ilk ağlarını göle bırakacak.

TERSİNE GÖÇLE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

İnci kefali, göldeki yaşamına rağmen üreme döneminde tatlı suya ihtiyaç duyduğu için Van Gölü’nden çıkarak göle dökülen akarsulara doğru tersine yüzerek göç ediyor. Bu göç sırasında balıklar, akıntıya karşı yüzüp, zıplayarak engelleri aşmaya çalışıyor. Bu eşsiz göçü, düzenlenen festivallerle de yerli ve yabancı binlerce insan takip ediyor.

YASAK DÖNEMİ NESLİ KORUYOR

Av yasağı sayesinde balıklar yumurtalarını güvenle bırakabiliyor ve yeniden Van Gölü’ne dönerek yaşamlarını sürdürüyor. Uzmanlara göre bu koruma dönemi, inci kefalinin boyunun ve popülasyonunun artmasında doğrudan etkili. Yıllar önce ortalama 15–16 cm olan balık boyları bugün 22–24 cm'ye kadar ulaşmış durumda.

YASAĞIN BİTMESİYLE TEZGAHLAR HAREKETLENECEK

Yasağın kalkmasıyla birlikte Vanlı balıkçılar yeniden göle açılacak, Van Gölü çevresindeki ilçe ve köylerde balıkçılık hareketlenecek. Van Balığı, Van mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan balık, özellikle kızartma, ızgara ve fırında pişirilerek tercih ediliyor.