Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde akarsuların tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali için her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

Sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, üreme döneminde göle dökülen tatlı akarsulara göç ederek neslini sürdürüyor. Her yıl 90 gün süren bu zorlu yolculuk, doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Av yasağı süresince Van’ın Erciş, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve İpekyolu ilçeleri ile Bitlis’in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde balıkçılar teknelerini kıyıya çekerek yasağa uyuyor.

KÜRESEL ISINMA ETKİLİ OLUYOR

Uzmanlar, balıkların üreme dönemlerinin hava ve su sıcaklığına göre değişebildiğine dikkat çekiyor. Van’da küresel ısınmanın etkisiyle iklim koşulları her yıl farklılık gösterebiliyor.

Bölgede bazı yıllar kurak geçerken, bazı yıllar daha yağışlı olabiliyor. İklim değişikliği de inci kefalinin göç ve üreme takvimini doğrudan etkiliyor.

“BİLİMSEL VERİLERE GÖRE GÜNCELLENEBİLİR”

Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, av yasağı tarihlerinin sabit olmayabileceğine dikkat çekti. Şişman, yasak tarihlerinin bilimsel verilere göre yeniden düzenlenebileceğini belirtti.

Şişman, “Her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefali av yasağı uygulanıyor. Ancak mevsimsel şartlar değişebiliyor. Hava sıcaklıkları bazen erken, bazen geç etkili olabiliyor. Bu nedenle av yasağı tarihlerinde esneklik söz konusu olabilir.” dedi.

YASAK SÜRESİ 120 GÜNE ÇIKABİLİR

Su sıcaklığının üreme üzerindeki etkisine dikkat çeken Müdür Şişman, “Akarsuların 13 dereceye ulaşmasıyla birlikte üreme süreci başlıyor. Biz de bu doğrultuda yasağın 1 Nisan – 30 Temmuz tarihleri arasına çekilmesi yönünde Bakanlığa resmi önerimizi sunduk. Eğer kabul edilirse av yasağı süresi 90 günden 120 güne çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

POPÜLASYONDA ARTIŞ VAR

İnci kefalinin korunmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirten Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, son yıllarda balıkların hem boy hem de ağırlık olarak gelişim gösterdiğini ifade etti.