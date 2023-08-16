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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne yazı göndererek, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun kale arkası tribünlerini devre arasına kadar kapatılacağını bildirdi.

Kale arkası tribünlere seyirci alınmayacağı belirtilirken, tribünlerin güçlendirme ihtiyacı olduğunu kaydedildi.

YENİ STAD BEKLERKEN ONARIM KARARI ÇIKTI

Van Spor taraftarı, yıllardır yeni stadyum yapılmasını beklerken, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun onarım kararı ise taraftarlardan tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan ve kale arkası kombine bilet satın alan taraftarlara ilişkin nasıl karar çıkacağı ise belirsizliğini koruyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Van Gençlik Spor İl Müdürlüğüne gönderilen yazıda; “Kale arkası tribünlerinin ‘güçlendirme ihtiyacı’ olduğu için seyirci alınmayacağına yönelik karar verilmiştir. Kale arkası tribünleri devre arasına kadar kapalı kalacak" denildi.

Yıllardır Van’a yeni stadyum yapılması talepleri gündeme getirilirken bunun aksine eski stadyuma yeniden tadilat kararı verilmesi spor kamuoyu tarafından eleştiri konusu oldu. Taraftarlar, “mevcut stada para aktarmak yerine yeni bir stadyum yapılması elzemdir” dedi.