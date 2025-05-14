Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2024 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,85 kişi ile Şırnak oldu.

Şırnak ilini 4,63 kişi ile Şanlıurfa ve 4,50 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,53 kişi ile Giresun ve Çanakkale oldu. Bu illeri, 2,55 kişi ile Tunceli ve 2,59 kişi ile Eskişehir izledi.

ADNKS sonuçlarına göre, 2016 yılında yüzde 14,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2024 yılında yüzde 20'ye yükseldiği görüldü.

İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2024 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 31,7 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini yüzde 29,8 ile Tunceli ve yüzde 29,7 ile Giresun izledi.

VAN İKİNCİ SIRADA

Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,1 ile Batman oldu. Bu ili yüzde 11,9 ile Van ve yüzde 12,3 ile Diyarbakır izledi.

Van’da hanehalkı büyüklüğü, 2008 yılında ortalama 6,90 kişi iken, 2024 yılında 4,22 kişiye düştü. Bu, 16 yılda hane başına düşen kişi sayısında yaklaşık yüzde 38,84’lük bir azalma anlamına geliyor.

Van, 2024 yılı verilerine göre, tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu iller arasında yüzde 11,9 ile ikinci sırada yer alıyor. Bu, Van’da tek başına yaşayan hanehalklarının Türkiye genelinde düşük bir orana sahip olduğunu gösteriyor.

Açıklanan bu veriler Van’da bireysel yaşam tarzının yaygın olmadığını gösteriyor. Bu rapora göre, insanların daha çok çekirdek veya geniş ailelerle birlikte yaşadığı görülüyor.