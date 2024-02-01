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Van’da yüksek rakımlı riskli bölgelerde çığ riskine karşı ölçüm yapan Van AFAD'ın ‘Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu’ çığ riski bulunan bölgelerin tespitini yaparak, çığ durumunda can ve mal kaybına karşı önlem alıyor.

Van’da kış aylarında çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma sık sık kapatılan yollar hakkında yöneltilen soruya açıklık getiren Van AFAD İl Müdür Yardımcısı Taner Eltutan, “Ancak güvenlik problemi, heyelan ve çığ riskinin olduğu durumlarda yollar ulaşıma kapatılır. Van’da, Erzurum ve diğer çevre illerdeki, emsallerine göre bu konunun çok uzamasının nedeni; söz konusu illerde yol 3-5 saatliğine veya 1 günlüğüne kapatılırken Van’da bu yol 3 aylığına dahi kapatılabiliyor. Çünkü yağan kar oranı fazla ve çığ riski ya da farklı tehlikeler söz konusu olabiliyor, bundan dolayı da yolların uzun süre kapalı tutulması gerekiyor. 4-5 Şubat 2020’de malumunuz 42 vatandaşımız çığ gelmesi sonucu hayatını yitirdi. Biz bu gibi durumlara mahal verilmemesi adına mülki amirlerimize bu raporu sunuyoruz, onlar da bu rapora istinaden isterlerse yolu kapatıyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Yolların risk durumlarında kapatılmasının idari amirlerin sorumluluğunda olduğunu aktaran Eltutan, “Hal böyle olunca vatandaş kendince haklı bir tepki gösteriyor. Karayolları kar yağan yolu açıyor ve görevini ifa etmiş oluyor. Ancak yolun kapalı olmasının nedeni yoldaki kar değil, o çok kolay çözülebilir bir mesele, asıl nedeni çığ riski. Bizim ekiplerimiz periyodik olarak bölgeye gidiyor. Orada kar kesiti olarak isimlendirdiğimiz uygulamayı yaparak karın kristalleşmesini, hava şartlarını, eğimini, yağdığı katmanları ölçüp belli kriterler doğrultusunda bir rapor hazırlıyor ve raporda çığ gelme riskinin olup olmadığı ifade ediliyor.” diyerek konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Afet Risk Azaltma Sistemi ile hazırladıkları çığ haritası ile risk oranını ölçen ekiplerin yaptığı raporların analizine bakılarak belirli çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Van AFAD İl Müdür Yardımcısı Taner Eltutan, risk alanı düşük yolların yapılması hakkında da konuştu.

Eltutan, “Yolun değiştirilmesi veya başka bir çalışma yapılması bizim teşkilatımızın sorumluluğunda değil. Bu artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetkisinde olan bir durum. Bizim yapabileceklerimiz maalesef sınırlı. Biz ancak onların isteği doğrultusunda rapor sunmakla mükellefiz, takdir ise onların. Karayollarının zaten yeni yol yapımı durumunda bölgedeki riski tahlil edecek personeli mevcut. Bizlerden bunun için destek talep etmeye ihtiyaçları yok.” şeklinde konuşarak çalışmalarına yönelik bilgiler verdi.