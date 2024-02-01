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Van’ın ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığını arttırmaya katkıda bulunacak etkinliklerden biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 27’nci kez kapılarını açıyor.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, EMITT 2024’e katılım sağlayarak 6-9 Şubat tarihleri arasında Van’ın uluslararası arenada tanıtımını yapacak.

Dünyanın en büyük beşinci organizasyonu olarak bilinen EMITT Fuarı’nda Van adına yer alacak üç kurum, kentin nitelikli turizm potansiyeline ulaşabilmesi adına çalışmalar yürütecek.

Van’ın yöresel kıyafetleri, tarihi mekanları, mevsimsel turizm destinasyonları, geleneksel yemekleri, Van Kahvaltısı, Van Kedisi ve çeşitli ürünlerle, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere Van tanıtılacak.

Uluslararası tatil alternatiflerinin de bulunduğu fuarda her yıl 50 bine yakın sektör yer alarak, bölge, kent ve turizm destinasyonları tanıtılıyor.