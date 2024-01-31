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Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birçok etkinliği öğrencilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Kültür Sanat Van” projesi kapsamında İbni Sina Ortaokulunun okul korosu öğrencilerini sinema gösterimi ile buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle öğretmenlerinin nezaretinde sinemaya gelen öğrenciler, 19 Ocak’ta vizyona giren 'Afacanlar Kampta' filmini izledi.

Filmi meraklı gözler ve kahkahalarla izleyen öğrenciler, filmin ardından yemek yedi.

Filmden oldukça keyif aldıklarını belirten öğrenciler, etkinliği düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi ile Vali Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Programın sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca çocuklara çeşitli hediyeler verildi.