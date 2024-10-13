Adli Tıp Grup Başkanı Dr. Korkmaz, Van’daki görev süresi boyunca adli tıp hizmetlerinin gelişimine ve bölgede bu alanda sunulan hizmetlerin güçlenmesine büyük katkılar sağladı. Adli vakaların hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmasında önemli bir rol oynayan Korkmaz, meslektaşları ve kurum çalışanları tarafından gayretli ve özverili çalışmalarıyla tanındı.

Van’da görev yaptığı süre boyunca hem sağlık hem de adli süreçlerde görev üstlenen Dr. Korkmaz, bölge halkı ve meslektaşlarından büyük takdir topladı. Van Adli Tıp Kurumu’nun çalışmalarında önemli bir rol üstlenen Korkmaz, kurumun alt yapısının güçlenmesine ve modernizasyonuna önemli katkılarda bulundu.

Korkmaz, yeni görev yeri olan Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ndeki çalışmalarını sürdürecek.