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Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya olurken, Van ise üçüncü sırada yer aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu Ağustos ayı iller bazlı Marka Başvuru verilerini paylaştı. Van'da Ocak - Ağustos ayları arasında 245 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.

TÜRKPATENT verilerine göre yılın 8 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 57,28, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 41,69, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,82, ülkede ise yüzde 0.22 oranında pay gösterdi.

Dönemde; Doğu Anadolu Bölgesinden de Ocak ayında 222, Şubat ayında 131, Mart ayında 190, Nisan ayında 169, Mayıs ayında 209, Haziran ayında 217, Temmuz ayında 233, Ağustos ayında ise 221 marka başvurusu kaydedildi.

VAN'DAN 245 BAŞVURU…

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 8 ayında Bölge illeri, Malatya'dan 324, Elazığ'dan 288, Van'dan 245, Erzurum'dan 236, Ağrı'dan 56, Erzincan'dan 160, Kars'tan 53, Bitlis'ten 55, Muş'tan 38, Bingöl'den 54, Iğdır'dan 35, Ardahan'dan 10, Hakkâri'den 15, Tunceli'den 23 marka başvurusu kaydedildi.

VAN 43'ÜNCÜ SIRADA

Erzurum bu yılın 8 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 45'inci sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Mardin, Isparta, Düzce, Malatya, Çorum, Edirne, Elazığ, Rize, Aksaray, Nevşehir, Kütahya, Yalova, Zonguldak, Van, Bolu, Erzurum olarak kaydedildi.

Van bölge gazetesi