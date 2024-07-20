İspanyolca "valiente" kelimesinin Türkçe karşılıkları şunlardır:

Cesur, yürekli

Yiğit, kahraman

Vakur, gözü pek

Örnek cümleler:

O, valiente bir askerdir. (O, cesur bir askerdir.)

Valiente davranışları herkes tarafından takdir edildi. (Cesur davranışları herkes tarafından takdir edildi.)

Valiente duruşu ile herkesi etkiledi. (Vakur duruşu ile herkesi etkiledi.)

Dolayısıyla "valiente" kelimesi, Türkçe'de "cesur", "yiğit", "kahraman" veya "vakur" anlamlarında kullanılan bir kelimedir. İspanyolca kökenli bu kelime, Türkçe konuşanlar arasında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.