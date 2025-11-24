Yayımlanan mesajda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesi sebebiyle Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılından beri her yıl 24 Kasım’da Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Bu özel gün vesilesiyle kendilerini en yakın çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü candan, kalpten kutluyorum.” dedi.

“BU KUTSAL GÖREVİ YURDUN DÖRT BİR YANINDA FEDAKARCA YAPMAKTADIR”

Öğretmenler, toplumumuzun yarınlarını da etkileme gücüne sahiptir denilerek yapılan paylaşımda, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bilgi ve beceriyle donatan, sevgiyle büyüten, onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz mesleklerin en yücesini icra etmektedir. Geleceğimizin omuzlarında yükseldiği öğretmenlerimiz bu kutsal görevi yurdun dört bir yanında fedakarca yapmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” sözü ile ülkenin geleceğini gençlere emanet ederken, anahtarını da öğretmenlere vermiştir. Çünkü diğer meslek gruplarından farklı olarak malzemesi insan olan bir sanatı icra eden öğretmenlerimizin etkisi, öğrencileri ve okullarıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda toplumumuzun yarınlarını da etkileme gücüne sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı mesajının devamında, “Değerli öğretmenlerimiz! Toplumumuzun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınmasında büyük söz sahibi olan, evrensel insani değerleri öğretirken diğer yandan da vatan sevgisini, iyi vatandaş olmayı, milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı da hedef gösteren, en zor zamanlarda bile bir tebessümü ile genç beyinlerin bahçelerinde güller açtıran sizlerle daima gurur duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin bir kez daha “Öğretmenler Günü”nü en içten duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” şeklinde ifade etti.