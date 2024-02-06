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Vali Balcı, mesajında; “6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin sızısını halen yüreğimizde hissediyor, kaybettiğimiz canlarımızın acısını hiçbir zaman unutmayacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Vali Balcı, mesajının devamında; “Gücünü aziz milletimizden alan devletimiz, depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini yürüttü. Bizler de yaşanan deprem felaketleri sonrası vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ve hayatın normale dönebilmesi adına kıymetli Vanlı hemşehrilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'lar, gönüllüler ile birlikte Malatya'da hayatın her alanına dokunarak fedakârca çalıştık” ifadelerine yer verdi.

Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Deprem sonrası Van'daki kamu misafirhanelerimizde, yurtlarda ve ilimizde hizmet veren otellerimizde depremzede vatandaşlarımızı misafir ettik. 2011'de yaşadığı depremlerle bu acının ne demek olduğunu iyi bilen Vanlı hemşehrilerimiz de "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında evlerinde birçok depremzedeyi misafir etti. Bu vesileyle depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısına ortak olup maddi manevi desteğini esirgemeyen kıymetli Vanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremlerin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”