Wanhaber – Haber Bülteni

Van Valisi Ozan Balcı, Anneler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Anneler, dünyadaki koşulsuz sevginin kaynağı, hayatı anlamlı kılan, hiçbir zaman yeri dolmayan en değerli varlığımızdır.

Hayatımızın her safhasında, annelerimiz bizler için berekettir, duadır ve onlar bizim ilk öğretmenimizdir” dedi.

Vali Balcı, anneler günü için yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Peygamber Efendimizin "Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır." hadis-i şerifiyle payelendirdiği, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en değerlisidir.

Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır.

Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için de en değerli hazinedir. Annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı daima göstermeliyiz.

Emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali, çocuğuna ilgisini, sevgisini, şefkatini ve kol kanat gerişini, doğumdan ölüme kadar geçen sürede karşılık beklemeden fedakârca sürdüren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbî duygularımla kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”