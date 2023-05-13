Wanhaber

Van’da düzenlenen final mitingine katılan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Van için iddialı konuştu.

Buldan; “Van’da 8 – 0 yapacağız. Onlar gidecekler, biz Yeşil Sol’la birlikte milyonlar olarak geleceğiz. Sizin hakkınız için, sizin sözünüz için parlamentoya gideceğiz. Değişim ve dönüşümü mutlaka gerçekleştireceğiz.” diye kaydetti.

“PROVAKOKASYON UYARISI”

Bugün ve yarın için provokasyon uyarısında bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; “Bugün ve yarın, buradan dağılırken de yarın oy kullanırken de hiçbir provokasyona gelmeyin.

Biz hiçbir provokasyona sebebiyet vermeyeceğiz. Hem bugün miting alanını terk ederken hem yarın oylarımızı kullanıp sandıklarımıza sahip çıkıp sağduyulu olacağız. Van’da 8 – 0 yapacağız. Mutlaka başaracağımıza yürekten inanıyorum. Hepinizin yolunuz açık olsun.”

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik