Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, ABD-İsrail ve İran savaşına bağlı olarak enerji arz güvenliğindeki duruma ilişkin, "Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı, sorun yok. Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında" dedi.

TürkAkım doğal gaz boru hattının güvenliğine dair konuşan Bayraktar, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar ayrıca; cuma günü Somali'ye gideceklerini belirterek, önemli temas ve incelemelerde bulunacaklarını kaydetti.