Wanhaber

Van Beşyol meydanında düzenlenen mitinge gelen vatandaşlar, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alana alındı.

Milletvekili adaylarının da hazır bulunduğu mitinge katılım yoğun olurken, HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van 1. Sıra Milletvekili Adayı Pervin Buldan, yarın yeni bir tarih yazacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimlerine bir gün kala Yeşil Sol Parti, Van Beşyol Meydanı’nda final mitingi düzenledi.

Mitingdeki konuşmasına selamlama ile başlayan Buldan; “Hepiniz hoş geldiniz, bugün Van çok güzel, siz çok güzelsiniz, iyi ki varsınız. Bu halkın iradesi olan sevgili Bekir Kaya’ya, sevgili Bedia Özgökçe Ertan’a, Selahattin’e ve diğer tutsak arkadaşlarıma sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi.

“YEŞİL SOL’U TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ YAPACAĞIZ”

Seçimlerde tarih yazacaklarını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Adayı Pervin Buldan, “Yarın güzel bir gün olacak. Yarın tarih bir kez daha yazılacak. Türkiye’nin tarihini de Van’ın tarihini de siz yazacaksınız, bizler yazacağız. Yarın siyasetin cemresi sandıklara düşecek. İrademize sahip çıkacağız ve oylarımızı kullanarak Yeşil Sol’u Türkiye’nin birinci partisi yapacağız.” diye kaydetti.

“ARTIK SÖZ SİZDE”

Van halkını kararlı gördüğünü belirten Buldan; “Van halkı kararlı, kararını vermiş, Vanlı kadınlar kararını vermiş, gençler kararını vermiş” dedi. Buldan, şöyle konuştu; “Türkiye’nin bütün kentlerini meydan meydan dolaştık, her yerde mesajımızı verdik. Artık yarın söz sizde, mühür sizde.

Yeşil Sol’un altına mührünüzü öyle bir vurun ki; bu ülkeye, halkımıza, halklarımıza, açlığı, sefaleti, baskıyı reva görenler gitsin, bir daha da gelmesinler. Onları göndereceğinizden eminiz. Mührünüzü Yeşil Sol’un altına öyle bir vurun ki bu ülkeye barış, adalet, huzur, demokrasi gelsin. Bu ülkeye barışı, refahı, huzuru, sevgiyi ve demokrasiyi getirmek elbette ki bizlerin elinde. Oylarımızla onları göndereceğiz.”

“YARIN ÖNEMLİ BİR GÜN”

“Yüz yıllardır bu topraklarda vardık, var olacağız ve onurumuzla yaşayacağız, bu ülkeye onurlu barışı da bizler getireceğiz. Yarın demokrasi ile bu ülkenin gerçek baharı ile karşılaşacaklar. Kürt halkının oylarını alabilmek için Kürtlere bir kez daha göz kırpmaya başladılar. Kürt halkının iradesini bir kez daha sandıkta göreceksiniz” diyen Buldan;

“Yarın önemli bir gün. Kürtlerin de kaderi değişecek. Kadınlarımızın, gençlerin kaderi değişecek. Bu ülkede yok sayılanların kaderi değişecek. İşçinin, çiftçinin kaderi değişecek. O yüzden yarın sandık başına gittiğinizde oy pusulasını aldığınız zaman gözünüz sadece ağaçta olsun, Yeşil Sol’da olsun.

Oyunuzu ve mührünüzü sadece ve sadece Yeşil Sol’a vurun. Yeşil Sol’u Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, parlamentoda büyük bir güçle, önemli bir temsiliyetle göndermek için Yeşil Solu mutlaka tercih edin. İkinci bir oy daha kullanacaksınız, yani Erdoğan’ı indirmek için kullanacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Buldan, milletvekili seçiminde Van’da 8 – 0 yapacaklarını söylerken, provokasyon uyarısında da bulundu ve ”Bugün ve yarın, buradan dağılırken de yarın oy kullanırken de hiçbir provokasyona gelmeyin. Biz hiçbir provokasyona sebebiyet vermeyeceğiz” vurgusu yaptı.

Buldan’ın konuşmasından sonra seslendirilen parçalarla alanda bulunanlar hayal çekti.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik