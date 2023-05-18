Wanhaber – Haber Merkezi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Vali Ozan Balcı, açıklama yaptı. Vali Balcı; " ‘19 Mayıs 1919’ azmin ve kararlılığın zafere dönüştüğü, şartlar ne olursa olsun birlik ve beraberliğin her türlü zorluğu yenebileceğinin, asil milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin tüm dünyaya en yüksek sesle gösterildiği, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimizin umutlarının inanca dönüştüğü gündür” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan kurtuluş ateşi ile bir milletin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderi yeniden çizilmiştir” ifadelerine yer veren Vali Balcı;

“Azim, inanç, mücadele ve başarının timsali bu günün Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesi geleceğe bakış ve milletimizin geleceğinin sahiplenilmesi sorumluluğunun nesilden nesile devredilmesi manasında büyük bir anlamı da içinde barındırmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiş ve “Gençler! Cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. ” diyerek bu güveni açıkça ifade etmiştir” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “104 yıl önce olduğu gibi istiklal ve istikbaline sarılan gençlerimizin bugün de aynı heyecanla, geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları, öğretmenleri ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde ve sporda elde edecekleri başarılarla taçlandıracağına inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin, Vanlı hemşehrilerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”