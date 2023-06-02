Yılsonu etkinliğinde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, eğitime, bilime, sanata çok önem verdiğini belirtti. Van’a 111 bağımsız anaokulu kazandıracaklarını belirten Vali Balcı, “Devletimizin-milletimizin kaynaklarını çocuklarımıza harcamaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Eğitim alanında çok güzel işler yapıyoruz. 111 bağımsız anaokulu yapıyoruz. Ayrıca her ilçeye bebek-çocuk kütüphanesi yapıyoruz. 16 kapalı spor salonu, 10 yüzme havuzu yapıyoruz. Ayrıca 255 yeni kütüphane ve ilimize yeni bir kültür merkezi ile yine çocuk kütüphanesi kazandırdık. İlimize 2 milyon kitap aldık ve bütün kütüphanelerimizi en güzel kitaplarla donattık.

Bilim ve sanatla uğraşanlara da ayrıca destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile etkinlikte emeği olan öğretmenlere, öğrencilere herkese teşekkür ederim” dedi. Program daha sonra Bilsem öğrencilerinin gösterileri ve resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Van bölge gazetesi