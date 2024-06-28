Bu adım, kullanıcıların artık üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan mobil veri veya kablosuz bağlantı üzerinden birbirleriyle iletişim kurabilmesine olanak tanıyor.

RCS (Rich Communication Services) olarak bilinen yeni mesajlaşma deneyimi, SMS'in ötesinde zengin içerikler sunarak yüksek çözünürlüklü medya paylaşımı, sesli mesajlar ve konum paylaşımı gibi WhatsApp ve Telegram benzeri özellikleri destekliyor. Ayrıca, uçtan uca şifreleme ile kullanıcı verilerinin güvenliği de sağlanıyor.

Apple'ın iOS 18 kapalı betasında başlayan RCS desteği, özellikle ABD'deki bazı operatörler aracılığıyla Android kullanıcılarıyla iletişimi mümkün kılıyor. Bu gelişme, yakın gelecekte dünya genelinde yayılacak ve Android kullanıcılarıyla iletişimde yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.

Bu önemli değişiklik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın sonunda RCS özelliğini kabul etmesi ve Android kullanıcılarıyla entegrasyon sağlaması, mesajlaşma deneyiminizi nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!