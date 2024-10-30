Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fiziki kanalların yanı sıra başta internet kanalı olmak üzere 'uzaktan iletişim araçları' kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığı artmaya devam ettiği, vatandaşlara güvenli ürün ulaştırılması için bu alandaki denetimlerin de öneminin arttığı belirtildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.

'ÜRÜN BİLGİLERİNE YER VERİLMESİ ZORUNLU HALE GELDİ'

Yönetmelikle önemli değişiklikler getirildiği vurgulanarak, "Ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile işaretlerine yer verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir. Herhangi bir internet sitesinde, uygunsuz ürünlerin satıldığı tespit edilirse, 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılması gerekecektir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir.

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan platformlar, 'Ürün Güvenliği Temas Noktası' belirleyecektir. Vatandaşlarımız, bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikayet ve bildirim yapabilecektir. Uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için bazı ürünlerin piyasaya arzında Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirilmektedir. Bu şartı sağlamayanlar Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecektir. Bu ürün grupları, Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanmaktadır" denildi.