Wanhaber - Özel

Son yıllarda çok sayıda fuar düzenlenen Van’da gözler bu sektöre çevrilmiş durumda.

2023 yılında şuana kadar önemli fuarlara ev sahipliği yapan Van’da, önümüzdeki aylarda yeni fuarlar düzenlenecek.

“FUARLARIN EKONOMİYE ETKİSİ BÜYÜK”

Fuarların kent ekonomilerine katkısının büyük olduğunu belirten İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Koordinatörü Veysi Uygun, Van’ın adının önemli fuarlarla gündeme gelmesini önemsediklerini kaydetti.

Fuarların kentlere katkısını yorumlayan Uygun; “Bu yıl içinde toplam 7 fuar düzenlemeyi planlıyoruz. Fuarlarla bölge ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, birçok fuarımızı uluslararası bazda gerçekleştirmek. Fuarlarımızın tamamını, uluslararası niteliğe ve özelliğe kavuşturmak istiyoruz” dedi.

Uygun, şunları söyledi; “Fuarlarımızın ekonomiye etkisi son derece önemli. Kent ekonomisinde, pazar payını arttırma anlamında fuarların katkısı büyük oluyor. Fuarların birinci hedefi de budur zaten. Pazar payını arttırmak, marka bilinirliliğini öne çıkmaktır fuarların amacı.

Bunun yanı sıra bölge itibari ile istihdama da ciddi bir katkı sunuyoruz. Bu da ekonomiyi olumlu etkiliyor elbette. Firmalarımızın ciroları büyüyor, il, bölge ve ülke ekonomisine yansıyor bu durum.”

“127 SEKTÖR ETKİLENİYOR”

Fuarların direkt ve dolaylı olarak birçok sektörü etkilediğine vurgu yapan Uygun, “Fuarlar, direkt ve dolaylı yollarla 127 sektörü çalıştırır. İnşaat 67 sektörü etkilerken, fuarcılık 127 sektörü etkiler. Bu da fuarların önemini anlamak açısından önemli bir veridir” diye kaydetti.

Umut Tarhan